Hélder Cristóvão é o novo treinador do Dunajska Streda, informou o clube eslovaco esta segunda-feira.



Em nota publicada nas redes sociais, o terceiro classificado do campeonato da Eslováquia revelou que o técnico português assinou por dois anos e meio.



O treinador de 48 anos regressa assim ao futebol europeu depois de ter estado no Al Nasrr como adjunto de Rui Vitória e ter orientado o Al-Ettifaq.



Na Eslováquia, Hélder Cristóvão vai ter Nikola Popovic,André Fonseca de Sousa e Nuno Alves como adjuntos.

✍️ Hélder Cristóvão is our new head coach!



The former Portuguese national defender has committed to the DAC for the next two and a half years.#WelcomeHélder 💛💙 pic.twitter.com/LszN9uCzNM