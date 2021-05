O Troyes, clube onde joga o português Rui Pires, alcançou este sábado a subida à I Liga francesa e, em simultâneo, foi coroado campeão da II Liga gaulesa, após o triunfo por 2-0 sobre o Dunkerque, na 37.ª e penúltima jornada do campeonato.

Com Rui Pires, formado no FC Porto, a titular, o Troyes construiu o triunfo com dois golos na segunda parte, apontados por Gory (59m) e por Saint-Louis (70m).

A equipa francesa chega aos 77 pontos, mais cinco que o Clermont, que tem 72 e vai discutir a subida direta com o Toulouse, atual terceiro classificado com 68 pontos. Contudo, o Toulouse tem menos um jogo, pelo que pode ainda chegar aos 74 pontos. Deste modo, o Clermont ainda não tem garantida a subida direta, algo que pode acontecer na quarta-feira caso o Toulouse escorregue frente ao Pau no jogo em atraso da 35.ª jornada.

É um regresso à elite três anos depois para o Troyes, que tinha descido em 2018 à II Liga.