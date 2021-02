O Zamalek de Jaime Pacheco venceu em casa o Al Ittihad por 2-0, em jogo da 12.ª jornada da Liga egípcia.

Ahmed Sayed (de penálti aos 60m) e Youssef Ibrahim Obama (76m) apontaram os dois golos da equipa do Cairo.

O Zamalek tem agora 26 pontos no campeonato, mais cinco do que o eterno rival Al Ahly, que tem, no entanto, menos dois jogos realizados.