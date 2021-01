O Zamalek de Jaime Pacheco venceu em casa o El Geish por 3-0 na sexta jornada do campeonato do Egito e manteve-se colado ao eterno rival Al-Ahly no topo da classificação.

Obama (17 minutos) e Eman Ashour (49 e 71m) apontaram os golos da equipa orientada pelo treinador português.

O Zamalek e o Al Ahly somam 13 pontos na Liga egípcia.