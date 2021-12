Nada derruba Gonçalo Paciência. Recuperado de mais uma lesão, o internacional português saiu do banco e marcou o segundo golo do Eintracht em Hoffenheim. A equipa de Frankfurt acabou por perder por 3-2, mas Gonçalo mostrou que pode e deve jogar mais minutos.



Os números são impressionantes: o antigo avançado do FC Porto leva agora 221 minutos de competição e quatro golos marcados, o que dá um golo a cada 55,2 minutos. Uma média importante e que confirma a qualidade do jogador de 27 anos.



O Hoffenheim marcou por Geiger, Rutter e Samassekou, com o Eintracht a responder através de Santos Borré e, aos 72, por Gonçalo - substituiu Jesper Lindstroem aos 58 minutos.



3-2 no final, com o Hoffenheim a subir ao quarto lugar (23 pontos) e o Eintracht a ficar no 13º posto da Bundesliga, apenas com 18.



Nos restantes jogos deste sábado, o Mainz venceu o Wolfsburgo por 3-0, o Bochum foi vencer por 3-2 a Augsburgo, o Arminia Bielefeld empatou 1-1 contra o Colónia (Guilherme Ramos foi suplente não utilizado) e o Bayer Leverkusen esmagou o Greuter Furth: 7-1.



Neste último jogo, destaque para o poker de Patrik Schick (um dos heróis do Euro2020) e um golo de Tapsoba, ex-Vitória de Guimarães.