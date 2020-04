André Silva, avançado português atualmente ao serviço do Eintracht Frankfurt, quer continuar no emblema germânico. O ex-FC Porto foi para a Alemanha por empréstimo do AC Milan até 2021.



«Gosto da cidade, dos adeptos e da Liga alemã. Aqui sou bem tratado e tenho muitas razões para ficar», começou por dizer o atleta dos quadros do AC Milan, em entrevista ao BILD.



O jogador de 24 anos, que está vinculado ao Frankfurt até 2021, afirmou estar em grande forma antes da suspensão dos campeonatos, mas está consciente que o mais importante é a saúde das pessoas.



«Aquando da paragem, estava em grande forma. Numa altura como esta, é difícil pensar no futebol, a única coisa que interessa é a saúde de todos», afirmou.



André Silva leva oito golos e quatro assistências nesta época, ao serviço do Eintracht.