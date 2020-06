O Bayern Munique garantiu, esta quarta-feira, nova presença na final da Taça da Alemanha após bater o Eintracht Frankfurt por 2-1, nas meias-finais.



Os bávaros, detentores do troféu, começaram fortíssimos e após um belo desenho ofensivo, Perisic inaugurou o marcador aos 14 minutos. Tudo bem jogado pela equipa de Flick: Lewandowski recebeu, deixou em Muller que picou para o desvio de cabeça do croata.



Com André Silva de início e sem Paciência lesionado, o conjunto de Adi Hutter pouco incomodou Neuer. Aliás, o Bayern esteve perto de aumentar a vantagem por Coman e Lewandowski.



A segunda metade foi diferente pese embora o domínio da formação de Munique. O Eintracht conseguiu igualar por Danny da Costa. O remate de Kamada foi travado pela defesa adversária e a bola sobrou para o defesa alemão que fez o 1-1 (69m).



A igualdade durou cinco minutos. Lewandowski resolveu como sempre depois de assistência de Kimmich. O lance foi anulado num primeiro momento por alegada posição irregular do médio germânico, mas acabou validado pelo VAR.



Assim, o Bayern tem viagem marcada para Berlim para dia 4 de julho onde vai discutir o troféu frente ao Bayer Leverkusen.

