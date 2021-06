Helena Costa vai passar a coordenar todo o “scouting” internacional do Eintracht Frankfurt.

A portuguesa já trabalhava como “olheira” do emblema alemão desde 2017, mas agora foi promovida: vai passar a liderar o departamento de prospeção internacional do clube, já a partir da temporada 2021/22.

Helena Costa era, até aqui, responsável pelos mercados de Portugal e Croácia. Nesse sentido, esteve ligada às transferências de André Silva, Francisco Geraldes, Gonçalo Paciência e Luka Jovic, por exemplo.

Atualmente com 43 anos, Helena Costa trabalhou algum tempo na formação do Benfica, mas também treinou as equipas femininas de Odivelas e 1.º de Dezembro, assim como das seleções do Qatar e Irão. Antes do Eintracht Frankfurt também fez prospeção para o Celtic.

Em 2014 foi anunciada pelo Clermont Foot, então na segunda divisão francesa, o que faria dela a primeira mulher a treinar uma equipa profissional masculina (o que motivou reações elogiosas das principais instâncias do futebol internacional), mas depois acabou por demitir-se antes do início das competições, devido a diferendos com o diretor desportivo a propósito da gestão do mercado de transferências.

Nos últimos anos, paralelamente às funções que já tinha no Eintracht, trabalhou também como comentadora televisiva.