O futebolista português Gonçalo Paciência explicou, esta sexta-feira, numa conversa com Iker Casillas, que o Eintracht Frankfurt tem deixado alimentos e material de ginásio à porta de casa dos jogadores, numa altura de confinamento no país devido à covid-19.

«O clube dá-nos alimentos para cozinharmos em casa, quando estávamos em casa também nos levavam a comida já feita. Entregaram-nos o material de ginásio, tudo à porta de casa», começou por dizer ao antigo colega no FC Porto, através da rede social Instagram.

Na Alemanha, vários clubes já voltaram aos relvados para treinar, ainda que de forma condicionada, em pequenos grupos, algo que Gonçalo testemunhou e contou a Casillas sobre o Eintracht Frankfurt. «Temos contacto sempre com as mesmas pessoas, um em cada canto do balneário e no treino não há contacto», revelou.

O ex-FC Porto brincou ainda com o guarda-redes espanhol, tendo dito que as saudades da cidade do Porto já apertam e por isso vai «tentar fazer uma francesinha», prato típico, em casa. E quando a pandemia se extinguir, Gonçalo tem um convite pronto para Casillas: «ainda vamos tomar uma cerveja os dois», disse.

Na quarta-feira, o governo alemão estendeu, por mais duas semanas, até 3 de maio, as medidas de distanciamento social, como contenção à pandemia.