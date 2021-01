O Zamalek, comandado por Jaime Pacheco, venceu esta terça-feira no terreno do El Gouna, por 1-0, e, desta forma, subiu ao primeiro lugar da Liga do Egito. Foi a sétima vitória consecutiva da equipa treinada pelo antigo treinador do Boavista, cinco das quais para o campeonato.

Em encontro da oitava jornada, valeu um golo solitário do médio criativo egípcio Youssef Obama, logo aos 10 minutos, para a formação de Gizé arrecadar mais três pontos.

Com esta vitória, o Zamalek ascendeu ao topo da classificação, com 19 pontos, em sete jogos, enquanto o El Gouna é terceiro, com 15 pontos, mas já com oito jogos disputados.

O segundo lugar pertence ao Al Ahly, que tem 17 pontos, em sete encontros realizados, e que, no domingo, não foi além de um nulo no reduto do National Bank of Egypt.

Veja o resumo da vitória do Zamalek: