Marco Paixão, com um «poker» na liga turca, é o jogador mais pontuado da semana no onze de portugueses a atuar no estrangeiro. Uma equipa de luxo com cinco internacionais, com Bruno Fernandes e João Félix mais uma vez em destaque.

Mas a figura da semana é, sem dúvida, Marco Paixão. Este fim de semana o experiente avançado, de 36 anos, marcou quatro na goleada ao Eskisehirspor (6-0) e destaca-se neste onze com uma nota elevada (9,2).

Mas houve mais portugueses em destaque. João Félix, com a segunda nota mais elevada, fez uma assistência e um golo na goleada do Atlético Madrid ao Granada (6-1), enquanto Bruno Fernandes marcou o golo da vitória do Manchester United sobre o Brighton (3-2), na conversão de uma grande penalidade em tempo de compensação.

O leque de internacionais fica composto com Anthony Lopes (Lyon), Raphael Guerreiro (Dortmund) e André Silva (Eintracht Frankfurt).