Champions asiática: Paulo Sousa avança para os «quartos»
Al Ahli Dubai controlou frente aos iranianos do Tractor
O Al Ahli Dubai de Paulo Sousa venceu os iranianos do Tractor nos “oitavos” da Champions asiática (3-0), eliminatória que se disputa em Jeddah (Arábia Saudita).
Nesta terça-feira, os comandados do treinador português jogaram em superioridade a partir do minuto 52, quando o guarda-redes do Tractor foi expulso.
Entre trocas, o avançado Yuri César inaugurou o marcador de penálti aos 65 minutos. Pouco depois, aos 80m, o médio Ezatolahi duplicou a vantagem. Por último, o avançado Mateusão encerrou a contenda aos 90+8m.
Assim, o Al Ahli Dubai – dos Emirados – vai defrontar o Buriram (Tailândia) nos “quartos”, no sábado (17h15), de novo em Jeddah.
الفرسان إلى ربع النهائي— نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) April 14, 2026
شباب الأهلي يخطف بطاقة التأهل إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بالفوز على تراكتور الإيراني بثلاثة أهداف دون رد سجلها يوري سيزار من ركلة جزاء وسعيد عزت وماتيوس ليما #شباب_الأهلي#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة pic.twitter.com/iP8xBrM9qV