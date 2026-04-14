O Al Ahli Dubai de Paulo Sousa venceu os iranianos do Tractor nos “oitavos” da Champions asiática (3-0), eliminatória que se disputa em Jeddah (Arábia Saudita).

Nesta terça-feira, os comandados do treinador português jogaram em superioridade a partir do minuto 52, quando o guarda-redes do Tractor foi expulso.

Entre trocas, o avançado Yuri César inaugurou o marcador de penálti aos 65 minutos. Pouco depois, aos 80m, o médio Ezatolahi duplicou a vantagem. Por último, o avançado Mateusão encerrou a contenda aos 90+8m.

Assim, o Al Ahli Dubai – dos Emirados – vai defrontar o Buriram (Tailândia) nos “quartos”, no sábado (17h15), de novo em Jeddah.

RELACIONADOS
OFICIAL: Mascherano deixa comando técnico do Inter Miami
VÍDEO: Al Ula de Peseiro vence e ainda sonha com a subida direta
VÍDEO: Al Hilal cai nos penáltis e é eliminado nos «oitavos» da Champions asiática