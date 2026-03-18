EAU: Al Wasl de Rui Vitória vence e consolida quinto lugar do campeonato
Equipa do técnico português bateu o Al Dhafra por 3-0 apesar de expulsão
O Al Wasl, orientado por Rui Vitória, venceu o Al Dhafra por 3-0, num encontro marcado por duas expulsões na segunda parte.
Fábio Lima abriu o marcador para a formação do treinador português aos 31 minutos, colocando os anfitriões em vantagem ao intervalo.
Na segunda parte, Saleh (51m) ampliou para 2-0, mas logo depois o Al Wasl ficou reduzido a dez jogadores, com a expulsão de Gabriel Vareta.
A igualdade numérica foi restabelecida aos 59 minutos, quando Serafim, do Al Dhafra, viu o segundo cartão amarelo e consequente vermelho.
O Al Wasl voltou a superiorizar-se perto do fim e fechou o resultado aos 81 minutos, por Renato Júnior.
Com este triunfo, a equipa de Rui Vitória segue no quinto lugar, com 33 pontos, enquanto o Al Dhafra permanece na 12.ª posição, com 18.