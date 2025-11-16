Made In
EAU: Shabab Al Ahli de Paulo Sousa entra a ganhar na Taça da Liga
Bis de Mateusão garante vantagem ao campeã na primeira mão dos quartos de final
O Shabab Al Ahli, orientado por Paulo Sousa, venceu o Al Nasr, este domingo, por 2-1, na primeira mão dos quartos de final da Taça da Liga dos Emirados.
A jogar em casa, a formação do técnico português entrou forte abriu o marcador à passagem dos 12 minutos por intermédio de Mateusão. No entanto, a resposta do Al-Nasr foi imediata, com Toure a empatar apenas dois minutos depois.
O equilíbrio durou pouco, porque aos 24 minutos Mateusão voltou a marcar e recolocou o Shabab Al Ahli na frente, fixando o resultado final ainda dentro da primeira meia hora.
A equipa de Paulo Sousa, que na época passada venceu quatro troféus, ficando apenas a Taça da Liga por conquistar, entra assim na edição deste ano com o pé direito.
