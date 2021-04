O Al Ain, orientado pelo português Pedro Emanuel, foi derrotado esta sexta-feira pelo Al Nasr, em casa (1-3), em encontro referente à 23.ª jornada do campeonato dos Emirados Árabes Unidos.



Tozé, médio português do Al Nasr, falhou um penálti aos 13 minutos e fez a assistência para o último golo da sua equipa, apontado por Sebastian Tagliabue (88m)

Dia Saba (38m) inaugurou o marcador para os visitantes, Bandar Mohammed restabeleceu a igualdade (45+2m) e Gabriel da Silva (79m) colocou o Al Ain novamente em desvantagem, antes do tento final de Tagliabue.



O Al Ain de Pedro Emanuel está no sexto lugar do campeonato, com 37 pontos, a cinco do Al Nasr do Tozé, atual quarto classificado.