O Shabab Al-Ahli, orientado por Paulo Sousa, conquistou, esta sexta-feira, a Supertaça dos Emirados Árabes Unidos, frente ao Al-Wasl.

No Dubai, os comandados do treinador português marcaram aos 45+2 e 53 minutos. Em todo o caso, o Al-Wasl recuperou graças aos golos aplicados aos 58 e 90+8m, derradeiro minuto do tempo regulamentar.

Por isso, o duelo seguiu para penáltis. Nessa decisão, os campeões em título erraram dois remates, oferecendo a conquista ao Shabab Al-Ahli.

Aos 54 anos, Paulo Sousa já passou por Inglaterra, País de Gales, Hungria, Israel, Suíça, Itália, China, França, Brasil e pela seleção da Polónia. Assim, o currículo conta com Liga suíça e israelita, Taça da Liga húngara e Supertaça da Hungria (2).

Quanto ao Shabab Al-Ahli, é segundo classificado da Liga dos Emirados Árabes Unidos, a quatro pontos do Al Sharjah.