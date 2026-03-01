Paulo Sousa, viseense de 55 anos, vive a segunda época nos Emirados Árabes Unidos, ao leme do Al Ahli Dubai. Face à tensão armada entre EUA e Israel com o Irão, que envolve outros países no Médio Oriente pela presença de bases militares norte-americanas, as ordens passam por manter a normalidade, mas resguardando-se nos respetivos apartamentos.

O Maisfutebol sabe que o treinador está seguro, ainda que – naturalmente – apreensivo e preocupado. Até porque os ataques iranianos sobre os Emirados foram retomados há menos de uma hora, com particular incidência sobre Fairmont, onde um hotel de luxo foi bombardeado no sábado.

Segundo apurou o nosso jornal, houve quem arriscasse passear na praia e banhar-se nas piscinas dos hotéis depois de uma madrugada tensa e pautada pelo barulho de explosões e abate de drones e mísseis. Estas atividades quotidianas foram prontamente interrompidas quando o ruído se aproximou.

Quanto a Paulo Sousa e ao Al Ahli Dubai, o campeão em título dos Emirados é “vice” no campeonato, a dois pontos do Al Ain e, naturalmente, não vai receber os iranianos do Tractor nesta segunda-feira, na primeira mão dos “oitavos” da Champions da Ásia.

De recordar que este sábado amanheceu com relatos dos ataques dos Estados Unidos e de Israel sobre o Irão, provocando destruição e várias mortes, com destaque para Ali Khamenei, líder supremo daquele país.

