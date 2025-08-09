Na sequência de uma época de estreia recheada de títulos no Shabab Al-Ahli, Paulo Sousa foi nomeado o melhor treinador da Liga dos Emirados Árabes Unidos. Além de fixar o recorde de invencibilidade naquele país – 33 jogos sem perder, a melhor sequência mundial em 2024/25 – o treinador português também estabeleceu o recorde de golos marcados (114).

Aos 54 anos, Paulo Sousa celebrou as conquistas de Liga, Taça e Supertaça dos Emirados, além da Supertaça dos Emirados/Qatar.

De resto, o Shabab Al-Ahli dominou os prémios entregues pela Liga dos Emirados, com Hamad Almeqebaal (guarda-redes), Azmoun (melhor jogador) e Guilherme da Silva (melhor jovem) a serem distinguidos.

