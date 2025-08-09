Emirados: Paulo Sousa eleito o melhor treinador do ano
Treinador do Shabab Al-Ahli acompanhado por três jogadores nas distinções
Na sequência de uma época de estreia recheada de títulos no Shabab Al-Ahli, Paulo Sousa foi nomeado o melhor treinador da Liga dos Emirados Árabes Unidos. Além de fixar o recorde de invencibilidade naquele país – 33 jogos sem perder, a melhor sequência mundial em 2024/25 – o treinador português também estabeleceu o recorde de golos marcados (114).
Aos 54 anos, Paulo Sousa celebrou as conquistas de Liga, Taça e Supertaça dos Emirados, além da Supertaça dos Emirados/Qatar.
📸| The mastermind behind the magic 😉
After leading @ShababAlAhli_EN to claim the ADNOC Pro League & Emaar Super Cup titles 👏🏻🏆
Paulo Sousa 🇵🇹 wins the Leader for the Best Coach Award 🥇#UAEProLeagueAwards 🏅 pic.twitter.com/F6KMyRnRCU
— UAE Pro League (@UAEProleague_En) August 9, 2025
De resto, o Shabab Al-Ahli dominou os prémios entregues pela Liga dos Emirados, com Hamad Almeqebaal (guarda-redes), Azmoun (melhor jogador) e Guilherme da Silva (melhor jovem) a serem distinguidos.
📸| 🧤 Safe hands, golden heart 😍@ShababAlAhli_EN's 🔴Hamad Abdullah Almeqbaali claims the Golden Glove Award for the Best Goalkeeper 🧤for the 2024/25 season 🙌#UAEProLeagueAwards 🏅 pic.twitter.com/hBs81wHF8C— UAE Pro League (@UAEProleague_En) August 9, 2025
📸| After a season to remember 😉@ShababAlAhli_EN's Sardar Azmoum shines brightest, winning the Golden Ball Award for the Best Player during the 2024/25 season 🏆✨#UAEProLeagueAwards 🏅 pic.twitter.com/0tJKLUUA91— UAE Pro League (@UAEProleague_En) August 9, 2025
📸| 🚀 The future is here! 🌟— UAE Pro League (@UAEProleague_En) August 9, 2025
The Golden Boy Award for Best Player U23 goes to @ShababAlAhli_EN's Guilherme Da Silva 🏅#UAEProLeagueAwards 🏅 pic.twitter.com/GG3VIXLTUR