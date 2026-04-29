Emirados: Paulo Sousa empata e Al Ain está a uma vitória do título
Aylton Boa Morte em destaque pelo Khorfakkan na visita ao Al Ahli Dubai
Depois de perder na visita ao rival Al Ain (3-2), o Al Ahli Dubai de Paulo Sousa empatou na receção ao Khorfakkan (3-3). Na tarde desta quarta-feira, na 23.ª jornada do campeonato, os visitantes contaram com o extremo Aylton Boa Morte (ex-Portimonense) de início.
Ainda que o avançado Yuri César tenha adiantado o Al Ahli Dubai aos 14 minutos, Boa Morte restabeleceu a igualdade aos 34m e o avançado Mateusão consentiu um autogolo aos 37m. Na etapa complementar, Yuri César assinou o 2-2 aos 48m, mas Boa Morte assistiu o lateral Jshak para o 3-2 aos 59 minutos.
Assim, Aylton Boa Morte atingiu o terceiro jogo consecutivo a marcar, acumulando nove golos e três assistências em 25 jogos pelo Khorfakkan.
No último momento, aos 90+6 minutos, o avançado Azmoun aplicou o 3-3.
A três jornadas do término do campeonato, o Khorfakkan está no oitavo lugar, com sete pontos de vantagem sobre a zona de despromoção.
Por sua vez, o Al Ahli Dubai de Paulo Sousa atingiu os 53 pontos, a seis do Al Ain. Ora, seria preciso um “milagre” para o treinador português conquistar o bicampeonato. Segue-se a receção ao Al Nasr (6.º), na quarta-feira (17h45).
O Al Ain – líder invicto – não conquista o campeonato desde 2022.
شباب الأهلي يتعادل مع خورفكان بثلاثة أهداف لكل فريق في الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين ويرفع رصيده إلى 53 نقطة— نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) April 29, 2026
سجل لشباب الأهلي يوري سيزار هدفين وهدف لسردار ازمون #شباب_الأهلي#دوري_ادنوك_للمحترفين