Depois de perder na visita ao rival Al Ain (3-2), o Al Ahli Dubai de Paulo Sousa empatou na receção ao Khorfakkan (3-3). Na tarde desta quarta-feira, na 23.ª jornada do campeonato, os visitantes contaram com o extremo Aylton Boa Morte (ex-Portimonense) de início.

Ainda que o avançado Yuri César tenha adiantado o Al Ahli Dubai aos 14 minutos, Boa Morte restabeleceu a igualdade aos 34m e o avançado Mateusão consentiu um autogolo aos 37m. Na etapa complementar, Yuri César assinou o 2-2 aos 48m, mas Boa Morte assistiu o lateral Jshak para o 3-2 aos 59 minutos.

Assim, Aylton Boa Morte atingiu o terceiro jogo consecutivo a marcar, acumulando nove golos e três assistências em 25 jogos pelo Khorfakkan.

No último momento, aos 90+6 minutos, o avançado Azmoun aplicou o 3-3.

A três jornadas do término do campeonato, o Khorfakkan está no oitavo lugar, com sete pontos de vantagem sobre a zona de despromoção.

Por sua vez, o Al Ahli Dubai de Paulo Sousa atingiu os 53 pontos, a seis do Al Ain. Ora, seria preciso um “milagre” para o treinador português conquistar o bicampeonato. Segue-se a receção ao Al Nasr (6.º), na quarta-feira (17h45).

O Al Ain – líder invicto – não conquista o campeonato desde 2022.

