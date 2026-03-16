O Al Ahli Dubai de Paulo Sousa isolou-se na liderança do campeonato dos Emirados nesta segunda-feira, graças à vitória na visita ao Dibba Al Fujairah (4-0). Em encontro da 20.ª jornada, o médio João Marcelo saiu do banco ao intervalo e inaugurou o marcador aos 55 minutos.

Entre trocas, o extremo Guilherme Bala e os defesas Kauan Santos e Mateus Henrique resolveram a contenda, marcando aos 80, 87 e 90+2 minutos, respetivamente.

Assim, a turma de Paulo Sousa sobe à liderança com 49 pontos, dois de vantagem sobre o Al Ain (2.º), que nesta terça-feira (17h30) visita o Al Wahda (4.º).

Por sua vez, o Dibba Al Fujairah continua no 14.º e último lugar, com 14 pontos, a quatro de zona segura.