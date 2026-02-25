O Al Wasl e o Al Ahli Dubai – treinados por Rui Vitória e Paulo Sousa, respetivamente – empataram a um golo no duelo da 18.ª jornada do campeonato dos Emirados Árabes Unidos. Na tarde desta quarta-feira, o lateral Pedro Malheiro (ex-Boavista) e o extremo Serginho (ex-Estoril) foram titulares no Al Wasl.

Depois de Serginho inaugurar o marcador aos 48 minutos, o médio Ezatolahi repôs a igualdade aos 72 minutos.

Assim, o Al Ahli Dubai segue na liderança isolada, com 42 pontos, um de vantagem sobre o Al Ain. Por sua vez, o Al Wasl é quarto classificado, com 30 pontos, a três do Al Wahda (3.º).