Há 47 min
Emirados: Serginho marca no empate entre Rui Vitória e Paulo Sousa
Al Ahli Dubai de Paulo Sousa resgata um ponto fora de portas e retoma liderança isolada do campeonato
O Al Wasl e o Al Ahli Dubai – treinados por Rui Vitória e Paulo Sousa, respetivamente – empataram a um golo no duelo da 18.ª jornada do campeonato dos Emirados Árabes Unidos. Na tarde desta quarta-feira, o lateral Pedro Malheiro (ex-Boavista) e o extremo Serginho (ex-Estoril) foram titulares no Al Wasl.
Depois de Serginho inaugurar o marcador aos 48 minutos, o médio Ezatolahi repôs a igualdade aos 72 minutos.
Assim, o Al Ahli Dubai segue na liderança isolada, com 42 pontos, um de vantagem sobre o Al Ain. Por sua vez, o Al Wasl é quarto classificado, com 30 pontos, a três do Al Wahda (3.º).
نهاية المباراة 🔚— AlWasl SC (@AlWaslSC) February 25, 2026
Full Time 🔚
الوصل 1 - 1 شباب الأهلي#ديربي_دبي #DubaiDerby
🟡 #الوصل | #ALWASL pic.twitter.com/Wl78PXJKbH
