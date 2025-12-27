Apenas dez dias depois de ter assumido o comando da equipa técnica do Al Sharjah, José Morais festejou este domingo a conquista do primeiro título, ao bater o Al Ahli Dubai de Paulo Sousa por 3-2, na disputa da Supertaça dos Emirados Árabes Unidos.

Um jogo com uma reviravolta no marcador e muita polémica à mistura. A equipa comandada por Paulo Sousa entrou no jogo praticamente a ganhar, com um penálti, convertido por Cartabia, logo aos 3 minutos, mas o Sharjah reagiu bem e, já depois de um golo anulado pelo VAR, empatou, aos 26 minutos, também numa grande penalidade, neste caso, convertida por Caio.

Mais quatro minutos e a equipa de José Morais virou mesmo o resultado, com um golo de Martins Pereira, mas o jogo prosseguiu intenso e a formação do Dubai voltou a empatar, aos 37 minutos, com mais um golo brasileiro, neste caso, com a assinatura de Breno Lemos.

Já na segunda parte, o Al Sharjah recuperou a vantagem, aos 78 minutos, com um golo de Ousmane Camara, mas houve jogo até ao último suspiro, até porque o Al Sharjah ficou reduzido a dez, a partir do minuto 84, depois de Abdalla ter visto um segundo cartão amarelo.

O Al-Alhi chegou mesmo a festejar novo empate, já aos 90+9, mas este último golo acabaria por ser anulado após intervenção do VAR e a festa foi mesmo do Al Sharjah.

Foi o nono título conquistado por José Morais no estrangeiro, somando as suas passagens pela Coreia do Sul, Irão, Arábia Saudita, Tunísia e, agora, nos Emirados.