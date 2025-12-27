José Morais chegou ao Sharjah e venceu a Supertaça a Paulo Sousa
Triunfo arrancado a ferros diante do Al-Ahli do Dubai (3-2)
Apenas dez dias depois de ter assumido o comando da equipa técnica do Al Sharjah, José Morais festejou este domingo a conquista do primeiro título, ao bater o Al Ahli Dubai de Paulo Sousa por 3-2, na disputa da Supertaça dos Emirados Árabes Unidos.
Um jogo com uma reviravolta no marcador e muita polémica à mistura. A equipa comandada por Paulo Sousa entrou no jogo praticamente a ganhar, com um penálti, convertido por Cartabia, logo aos 3 minutos, mas o Sharjah reagiu bem e, já depois de um golo anulado pelo VAR, empatou, aos 26 minutos, também numa grande penalidade, neste caso, convertida por Caio.
Mais quatro minutos e a equipa de José Morais virou mesmo o resultado, com um golo de Martins Pereira, mas o jogo prosseguiu intenso e a formação do Dubai voltou a empatar, aos 37 minutos, com mais um golo brasileiro, neste caso, com a assinatura de Breno Lemos.
Já na segunda parte, o Al Sharjah recuperou a vantagem, aos 78 minutos, com um golo de Ousmane Camara, mas houve jogo até ao último suspiro, até porque o Al Sharjah ficou reduzido a dez, a partir do minuto 84, depois de Abdalla ter visto um segundo cartão amarelo.
O Al-Alhi chegou mesmo a festejar novo empate, já aos 90+9, mas este último golo acabaria por ser anulado após intervenção do VAR e a festa foi mesmo do Al Sharjah.
Foi o nono título conquistado por José Morais no estrangeiro, somando as suas passagens pela Coreia do Sul, Irão, Arábia Saudita, Tunísia e, agora, nos Emirados.
ليلة من الفخر والفرح…— نادي الشارقة لكرة القدم (@SharjahFC) December 27, 2025
الملك يتوّج باللقب،
والشارقة تحتفل بسوبر إعمار 🏆#خلف_الملك_أوفى_جمهور#كأس_سوبر_إعمار#ابيضنا_سوبر pic.twitter.com/yPKUrPLJDn