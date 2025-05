Paulo Sousa sagrou-se campeão da Liga dos Emirados Árabes Unidos!

O Al Ahli Dubai, equipa comandada pelo português, tinha adiado a festa do título com o primeiro desaire da época, no sábado, frente ao Al Wasl (2-1), mas aproveitou a derrota deste domingo do Al Sharjah diante do Al Wahda, por 3-0, para festejar no sofá.

Com três jogos por disputar, o Al Ahli Dubai leva 56 pontos, mais 11 do que o Al Sharjah e 15 sobre o Al Wahda, segundo e terceiro, respetivamente.

Depois das ligas da Suíça e de Israel, Paulo Sousa conquista o terceiro campeonato noutro país. O técnico de 54 anos também já tinha vencido a Supertaça nos Emirados.