Taça dos Emirados: Shabab Al-Ahli de Paulo Sousa atinge as «meias»
Para trás ficou o Khorfakkan, onde joga o avançado Aylton Boa Morte
O Shabab Al-Ahli de Paulo Sousa atingiu as meias-finais da Taça dos Emirados neste domingo, graças à vitória caseira sobre o Khorfakkan (3-1). O avançado Aylton Boa Morte (ex-Portimonense) foi titular nos visitantes.
Num jogo de sentido único, o Shabab Al-Ahli edificou a vantagem graças aos golos do médio Ezatolahi (45+2 minutos) e do avançado Guilherme Bala (51 e 56 minutos). Por último, o defesa Ali Shakir reduziu aos 89 minutos.
Assim, a equipa de Paulo Sousa junta-se ao Al Ain nas meias-finais, aguardando pelas duas equipas que vão completar o quarteto.
O Shabab Al-Ahli é detentor da prova, nos Emirados conhecida por Taça do Rei.
