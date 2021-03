O Al Ain, treinado pelo português Pedro Emanuel, perdeu esta terça-feira na receção ao Bani Yas, por 2-1, em jogo da 21.ª jornada da primeira liga dos Emirados Árabes Unidos.

A equipa de Pedro Emanuel adiantou-se no marcador aos quatro minutos, com um golo do togolês Kodjo Laba, mas o Bani Yas deu a volta ao marcador na segunda parte, com golos de Sultan Al Shamsi (51m) e pelo brasileiro João Pedro (78m).

Com este resultado, o Al Ain segue no sexto lugar, com 34 pontos. O Bani é segundo, com 45, a dois do líder Al Jazira.