O Al Ain, clube treinado pelo português Pedro Emanuel, venceu esta terça-feira na deslocação ao Al Sharjah por 3-2, garantindo a qualificação para a final da Taça dos Emirados Árabes Unidos.

Todos os golos do encontro surgiram na primeira parte, com Dzsudzsak a abrir o marcador a favor da equipa de Pedro Emanuel, num tento validado pelo vídeo-árbitro. Meloni empatou ao minuto 12, mas o Al Ain chegou ao 1-3 no marcador, com um golaço de Islamkhan (31m) num remate fora da área e um desvio de Canedo na recarga a um primeiro remate de um colega (37m).

O brasileiro emprestado pelo Benfica ao Al Sharjah, Caio Lucas, fez o segundo golo da sua equipa ao minuto 42, insuficiente para evitar o êxito dos comandados do técnico português.

O Al Ain vai defrontar o Bani Yas ou o Al Dhafra na final da prova.