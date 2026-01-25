A Supertaça dos Emirados e Qatar conta com quatro finais e, depois de José Morais (Al Sharjah) derrotar Pedro Martins (Al Gharafa) e de Dimas liderar o Al Wahda para o triunfo sobre o Al Duhail (1-0), Paulo Sousa não conseguiu uma conquista para o Al Ahli Dubai. Na tarde de sábado, os comandados do português perderam para o Al Sadd de Roberto Mancini (3-2).

Em Doha, Mújica – avançado ex-Arouca – foi titular a par de Roberto Firmino (ex-Liverpool). Ora, depois de o médio Yuri César adiantar o Al Ahli Dubai aos 30 minutos, Roberto Firmino empatou de penálti. Estavam decorridos 55 minutos.

Entre trocas, o avançado Afif completou a reviravolta do Al Sadd aos 74m. Todavia, quatro minutos volvidos, Yuri César assistiu o jovem avançado Al Mansouri – de 19 anos – para o empate.

De parada e resposta, os penáltis pareciam óbvios. Até que Roberto Firmino bisou aos 90+6 minutos e decidiu a final.