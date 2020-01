Pedro Emanuel foi apresentado este sábado como novo treinador do Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos.

O técnico português de 44 anos, que há um mês e meio deixou o comando dos espanhóis do Almeria, assinou contrato de uma temporada e meia com a nova equipa, nesta que é a sua segunda passagem pelo Médio Oriente, depois de ter orientado os sauditas do Al Taawon.

O Al Ain, que já havia anunciado na véspera a contratação de Pedro Emanuel, apresentou hoje o novo técnico através deste vídeo publicado nas redes sociais.