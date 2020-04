André Gomes está fora do ePremier League Invitational, um torneio do videojogo FIFA com fins solidários.

O jogador do Everton perdeu por 4-2 com Raheem Sterling, do Manchester City.

Depois de ter iniciado a participação no torneio com uma goleada por 8-0, o internacional português nunca esteve em vantagem no marcador. Depois de ter conseguido duas igualdades (a um e a dois), não conseguiu conter a melhor reta final de Sterling, que acabou por impor-se por 4-2 e um hat-trick de Sergio Aguero.

Sterling vai agora discutir com Trent Alexander-Arnold (Liverpool) o acesso à final.

Na outra meia-final já está o português Diogo Jota, que goleou Lys Mousset (Sheffield United) por 5-2.