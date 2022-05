O Independiente del Valle perdeu neste domingo na receção ao Mushuc Runa, em jogo da Liga equatoriana, e atrasou-se na luta pela liderança da 1.ª etapa da prova.

A equipa de Renato Paiva perdeu por 1-0, com o golo da vitória dos visitantes a ser apontado pelo avançado argentino Santiago Giordana aos 71 minutos.

Assim, o Independiente del Valle não aproveitou o deslize do líder Barcelona de Guayaquil, que perdeu na visita ao Aucas e continua com 27 pontos, mais um do que o campeão e do que o Universidad Católica, que igualou o conjunto de Paiva.

Na próxima jornada chega ao fim a primeira etapa da Liga equatoriana: o vencedor tem lugar na final do campeonato, que pode nem ter de jogar caso repita na segunda etapa no primeiro lugar.