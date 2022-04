O Independiente del Valle perdeu, na noite do último sábado, em casa do Universidad Católica e caiu para o sexto lugar.



Neste encontro da oitava jornada, a equipa de Renato Paiva até começou melhor com Fernando Gaibor a inaugurar o marcador logo aos 12 minutos, mas o conjunto de Quito empatou ainda antes do intervalo, através de Lisandro Alzugaray (45+3).

Na segunda parte, o extremo argentino marcou por mais duas vezes e confirmou a reviravolta e o triunfo do Universidad Católica.



Veja os golos do encontro: