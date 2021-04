O Independiente del Valle, equipa equatoriana que é treinada por Renato Paiva, venceu fora o Técnico Universitario por 2-0 e somou a quarta vitória consecutiva para o campeonato do Equador.

Brian Montenegro (61m) e Lorenzo Faravelli (89m) apontaram os golos da equipa orientada pelo ex-treinador da formação do Benfica.

Com esta vitória o Independiente del Valle, que começou o campeonato com duas derrotas, soma agora 12 pontos volvidas seis partidas e está no segundo lugar atrás do Barcelona SC, equipa que vai defrontar no sábado (madrugada de domingo em Portugal).

O resumo do jogo: