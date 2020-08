Bruno Fernandes foi eleito para a equipa da edição 2019/20 da Liga Europa.

O médio do Manchester United, melhor marcador da competição com oito golos, integra um lote de 23 jogadores escolhidos por uma equipa de observadores técnicos da UEFA.

Sem surpresas, o Sevilha, vencedor da Liga Europa, é a equipa mais representada, com oito jogadores. Segue-se o Inter, finalista vencido, com seis.

Bruno Fernandes é o único português entre os 23.

🎆 UEL Squad of the Season 2019/20 🎆



UEFA's Technical Observers have selected their 23-man squad from this season's UEFA Europa League... 🙌#UEL pic.twitter.com/4M4mgOH98x