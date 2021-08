Ivo Pinto foi esta quinta-feira anunciado como reforço do Fortuna Sittard, da Eredivisie. O defesa de 31 anos chega do Dinamo Zagreb por empréstimo de uma época.

«Estou realmente ansioso por este novo desafio, num novo país. Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para aproveitar ao máximo, para que juntamente com os adeptos possamos celebrar alguns grandes momentos», afirmou Ivo Pinto, citado no site oficial do clube neerlandês.

Esta será a quarta experiência do jogador no estrangeiro, depois de passagens pelo Cluj, da Roménia, pelo Norwich, de Inglaterra, e pelos croatas do Dinamo Zagreb.