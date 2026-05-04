O português Cláudio Braga foi eleito o melhor jogador do campeonato escocês.

O avançado do Hearts venceu o prémio, superando a concorrência do colega de equipa Lawrence Shankland, além de Elijah Just e Tawanda Maswanhise, dupla do Motherwell. 

Natural de Mafamude, o jogador de 26 anos leva 17 golos (14 no campeonato) em 40 jogos esta época, a primeira ao serviço do Hearts, que lidera o campeonato escocês com 73 pontos, os mesmos do Celtic, mas com um jogo a menos.

Esta segunda-feira, o Hearts recebe o terceiro classificado, o Rangers (69 pontos).