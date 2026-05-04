Made In
Há 18 min
Cláudio Braga eleito melhor jogador do campeonato escocês
Avançado do Hearts leva 14 golos na prova
AC
Avançado do Hearts leva 14 golos na prova
AC
O português Cláudio Braga foi eleito o melhor jogador do campeonato escocês.
O avançado do Hearts venceu o prémio, superando a concorrência do colega de equipa Lawrence Shankland, além de Elijah Just e Tawanda Maswanhise, dupla do Motherwell.
Natural de Mafamude, o jogador de 26 anos leva 17 golos (14 no campeonato) em 40 jogos esta época, a primeira ao serviço do Hearts, que lidera o campeonato escocês com 73 pontos, os mesmos do Celtic, mas com um jogo a menos.
Esta segunda-feira, o Hearts recebe o terceiro classificado, o Rangers (69 pontos).
𝗣𝗙𝗔 𝗦𝗰𝗼𝘁𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗬𝗲𝗮𝗿 𝗔𝘄𝗮𝗿𝗱𝘀 𝟮𝟬𝟮𝟲: Premiership Player of the Year.— PFA Scotland (@PFAScotland) May 3, 2026
Claudio Braga (@JamTarts)
🤝@StagecoachEScot #PFAScotland #PFASPOTY26 pic.twitter.com/LwmqDklBmN
Continuar a ler
TAGS: Made In Escócia Cláudio Braga Hearts
NOTÍCIAS MAIS LIDAS