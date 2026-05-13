O Hearts, do português Cláudio Braga, está perto de ser campeão escocês: tudo será decidido na última jornada!

Com o avançado luso a titular, o Hearts venceu em casa o Falkirk, por 3-0, na penúltima ronda. À mesma hora, o Celtic esteve muito perto de escorregar na visita ao Motherwell, mas, graças a um penálti nos descontos, venceu por 3-2 e manteve-se bem vivo na luta. O empate do Celtic, imagine-se, permitiria ao Hearts perder até por dois golos na última jornada.

Na derradeira ronda, que acontece já no sábado (12h30), o Hearts visita o Celtic Park com apenas um ponto de vantagem (80 contra 79). Ainda assim, basta o empate para o conjunto de Cláudio Braga ser campeão.

Quanto ao jogo desta noite, o português ficou em branco. Frankie Kent (29m), Cameron Devilin (34m) e Blair Spittal (86m) fizeram os golos da vitória.