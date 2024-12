Nuno Almeida foi promovido a Chefe de Recrutamento de jogadores do Aberdeen depois de já ter estado na equipa de olheiros do clube escocês nos últimos seis meses.

O português de 38 anos, conta já com passagens pelo FC Porto, onde passou oito anos nas operações de scouting da equipa principal e da equipa B e foi também Diretor Desportivo do Rio Ave durante dois anos e meio.

Antes de chegar ao Aberdeen, Nuno Almeida esteve também ao serviço do Elfsborg da Suécia e da Qatar Sports League, enquanto olheiro, avaliando avançados para a liga daquele país.

«A minha forma de trabalhar e a abordagem que o Aberdeen tem adotado nas últimas épocas estão completamente alinhadas, e vamos trabalhar em conjunto para identificar e recrutar talentos interessantes que nos possam ajudar a atingir os nossos objetivos desportivos em campo», disse Nuno Almeida na reação à notícia.

O antigo diretor desportivo do Rio Ave substituiu Chris Badlan, que deixou o clube.

