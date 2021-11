Jota tem estado em destaque no Celtic, com golos e assistências que lhe valeram a eleição como jogador do mês na liga escocesa.

Em declarações após receber o prémio, o jogador emprestado pelo Benfica aos escoceses reconheceu viver um bom momento, mas garantiu que pretende ainda melhorar.

«Não quero parar por aqui. É fácil chegar a este nível, o difícil é mantê-lo. Eu preciso de consistência, por isso tenho de trabalhar mais e mais», começou por dizer, antes de realçar que o momento que vive está muito relacionado com a regularidade que tem tido.

«É a primeira vez que jogo regularmente numa época. Nunca tinha tido isto, agora estou a jogar muitos jogos, por isso tem sido bom. Mas não quero parar por aqui. Quero ser melhor jogador. O que aprendi pelo facto de jogar mais? Aprendi que tenho de beber muito mais água e dormir mais para descansar», reagiu, sorridente.

Adeptos e figuras do clube têm insistido na urgência de o Celtic acionar a opção de compra que tem no contrato de cedência do Benfica, no valor de 7,5 milhões de euros, mas o jogador garante não estar preocupado com isso.

«Muitos me perguntam sobre isso [transferência definitiva], mas o meu foco não está aí, mas sim na equipa, nos nossos jogos e vitórias. Só quero ser bom jogador e boa pessoa a cada dia», começou por dizer.

«Penso sempre no presente e não no futuro. Acordo todos os dias a pensar no que posso fazer por melhorar a cada dia. Só quere aproveitar o futebol e ser feliz, sem pensar no futuro», respondeu após insistência dos jornalistas.

Jota falou também sobre a mudança do Benfica para o Celtic, reconhecendo serem clubes de dimensão semelhante nos seus países.

«No Benfica estava habituado a ganhar sempre, quando não se ganha um jogo, há um problema. E aqui essa responsabilidade também existe porque o Celtic é um grande clube que luta por objetivos ambiciosos», concluiu.