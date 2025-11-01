Os adeptos do Hearts, da Escócia, estão rendidos a Cláudio Braga, jogador português para quem até já criaram uma música.

O avançado, de 25 anos, que chegou esta época ao clube de Edimburgo, tem sido uma das figuras de destaque neste início de temporada, somando nove golos em 15 jogos pelos Hearts, em todas as competições. Para o campeonato já apontou seis golos, sendo, ao lado do companheiro de equipa John Robertson, o melhor marcador da liga escocesa.

O bom momento do português levou os adeptos a criarem um cântico inspirado no clássico “Radio Ga Ga” dos Queen:

«E assim sabemos que vamos sempre importar-nos, e vamos reclamar quando não estiveres lá. Tens a velocidade, tens a força, ainda hás-de ter a tua melhor hora. Cláudio, tudo o que ouvimos é Cláudio Braga».

O jogador natural de Mafamude teve um percurso discreto em Portugal antes de se afirmar no estrangeiro. Começou no Águias de Gaia e passou pelas formações do Candal, Boavista, Paços de Ferreira e Rio Ave. Como sénior jogou pela equipa B do Rio Ave, Valadares Gaia, Fátima, Ideal e o Vila Meã.

Em 2022, decidiu arriscar e deixar o futebol português para rumar à Noruega, assinando pelo Moss, da terceira divisão. A aposta revelou-se certeira, com Cláudio Braga a ajudar o clube a subir de divisão na primeira época, e a ser o melhor marcador da equipa na segunda. Tal registo chamou a atenção do Aalesund, também da segunda liga norueguesa, que representou por duas temporadas, antes de se transferir para o Hearts, da primeira liga Escocesa, onde atualmente vive o melhor momento da carreira.

A popularidade de Cláudio Braga cresce a cada jogo, e o cântico inspirado nos Queen é já um símbolo do carinho e reconhecimento dos adeptos. O jogador tem sido peça importante nos Hearts que lideram o campeonato escocês, com 26 pontos somados em dez jornadas.