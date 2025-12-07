A atravessar um mau momento, com apenas uma vitória nas últimas seis jornadas, o Hearts teve uma injeção de confiança ao vencer, este domingo, no terreno do Celtic (2-1).

Graças a este triunfo em Glasgow, o Hearts isolou-se, à condição, na liderança do campeonato escocês, com 35 pontos, mais três do que o rival desta tarde.

O português Cláudio Braga foi titular nos visitantes e abriu o marcador ainda antes do intervalo, aos 43 minutos, num lance de confusão na área e que deixou a defesa da casa muito mal vista. Com este golo, o avançado de 26 anos subiu ao pódio dos melhores marcadores da Liga escocesa.

O Hearts chegou ao 2-0 na segunda parte, com um cabeceamento certeiro de Oisin McEntee (64m), na sequência de um canto.

Cláudio Braga acabou por ser substituído no Celtic Park aos 78 minutos, enquanto Paulo Bernardo nem sequer saiu do banco dos anfitriões e Jota, ainda a recuperar de lesão, não integrou a ficha de jogo.

O melhor que o Celtic conseguiu fazer foi reduzir, já em tempo de descontos, por Kieran Tierney (90+3m).