VÍDEO: Celje de Vítor Campelos sagra-se campeão da Eslovénia
O Celje de Vítor Campelos sagrou-se campeão da Eslovénia, recuperando a coroa perdida há um ano para o Ljubljana. Neste domingo, na 31.ª jornada do campeonato, Žan Karničnik e Milot Avdyli edificaram a vitória no reduto do Mura, com golos aos 10 e 24 minutos. Assim, o Celje atingiu os 68 pontos, 11 de vantagem sobre o Koper.
Além de conquistar o terceiro campeonato, o Celje garantiu o acesso às pré-eliminatórias da Liga dos Campeões.
Quanto a Campelos, o vimaranense de 50 anos leva sete vitórias em sete jogos e conquistou o primeiro título numa competição de seniores. O treinador já passou pelas equipas principais de Vitória de Guimarães, Moreirense, Desp. Chaves, Gil Vicente e AVS.
