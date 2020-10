O Almería, clube treinado pelo português José Gomes, somou esta quarta-feira, pela primeira vez em 2020/2021, a segunda vitória consecutiva na II Liga espanhola: 2-1 na deslocação ao Castellón, para a nona jornada.

Com os portugueses Samuel Costa e João Carvalho a titulares, Corpas (43m) e Villalba (57m) fizeram os golos da vitória do Almería, que ocupa o 13.º lugar, com dez pontos. Pedro Mendes não saiu do banco de suplentes da equipa visitante.