O Eibar recebeu e bateu o Valencia com um providencial autogolo de Kondogbia que permite à equipa basca respirar melhor na luta pela permanência e que, em simultâneo, compromete as aspirações da equipa do Mestalla em ainda chegar à Liga dos Campeões.

Uma vitória da equipa de Paulo Oliveira (titular) e Rafa Soares (banco) sobre a formação de Gonçalo Guedes (titular) e Thierry Correia (banco) que ganhou forma, ao minuto 16, com um alívio infeliz de Kondogbia, na tentativa de anular um pontapé de canto do Eibar.

O Valencia procurou reagir, subiu as suas linhas, mas o Eibar continuou a criar perigo com transições rápidas, com destaque até ao intervalo para as oportunidades de Ferran Torres e Gayá.

O jogo seguiu intenso na segunda parte, com oportunidades nas duas balizas, com destaque para as intervenções de Cilessen, mas o Valencia acabou o jogo reduzido a dez, depois do ex-portista Mangala ter visto um segundo cartão amarelo já perto do final.

Com este precioso triunfo, o Eibar, com 32 pontos, passa a contar com seis pontos de vantagem sobre o Maiorca, a primeira equipa em posição de despromoção, enquanto o Valencia, com 46, continua fora da Europa, a dois pontos do Villarreal, a três do Getafe e já a sete do Sevilha, a equipa que ocupa o último lugar de acesso à Liga dos Campeões.