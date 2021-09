O Rayo Vallecano continua em alta no ano do regresso à Liga espanhola e nesta terça-feira subiu ao quarto lugar depois de vencer em casa do Ath. Bilbao por 2-1.

O jogo foi decidido já nos descontos e teve como protagonistas dois nomes bem conhecidos do nosso futebol: o português Bebé e o colombiano Radamel Falcao.

Os dois jogadores saltaram do banco de suplentes quando o jogo estava empatado 1-1 – a Rayo chegou à vantagem aos 5m, por Álvaro Garcia e os bascos empataram aos 33m com um autoglo de Ciss – para darem a vitória à equipa madrilena.

O golo decisivo aconteceu no sexto minuto de compensação. Bebé marcou um livre lateral de forma tensa e, na área, Falcao finalizou com um cabeceamento bem ao seu jeito.

Ao segundo jogo pelo Rayo e depois de ter marcado na estreia, quando jogou 19 minutos, Falcao precisou ainda de menos tempo para voltar a marcar: 14 minutos. Nada mau…

No outro jogo da noite em Espanha, o Levante de Ruben Vezo perdeu em casa com o Celta de Vigo por 2-0. O ex-Benfica Franco Cervi foi titular na equipa galega, que venceu graças aos golos de Iago Aspas e Brais Méndez.