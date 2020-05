Luís Figo deixou elogios a Cristiano Ronaldo e destacou a importância que o agora jogador da Juventus teve no Real Madrid.

«Cristiano fez o Real Madrid grande e o Real Madrid fez o Cristiano grande. Qualquer equipa queria contar com ele, porque é um jogador que te garante golos, que é o mais importante. Garante e não são poucos, como sabemos», disse o ex-jogador, em declarações à revista Club del Deportista.

Figo recordou ainda a sua transferência do Barcelona para o Real Madrid, em 2000, e disse que hoje em dia seria «mais difícil».

«Poderia ser mais difícil, mas nada é impossível no futebol. Quem diria que há 20 anos se ia pagar tanto por um jogador? As pessoas não se lembram tanto, mas eu cheguei a Barcelona para substituir o Laudrup, que tinha assinado pelo Real Madrid», recordou.

Luís Figo, que fez a sua formação no Sporting, considerou que na atualidade os clubes «tomam maiores precauções» com cláusulas de rescisão «muito elevadas», mas admitiu que, em 2000, nunca lhe passou pela cabeça que alguém pagasse a sua cláusula, que era de 60 milhões de euros.

No verão de 2000, Luís Figo trocou, numa transferência muito polémica, o FC Barcelona pelos rivais do Real Madrid, com o antigo internacional português a recordar o seu primeiro jogo com a camisola dos merengues no estádio dos culés.

«Não posso negar que seria sempre especial, mas não com a dimensão que ganhou», salientou.

Figo disse que foi uma época «bonita» em Madrid, lembrando também a Bola de Ouro que conquistou.

«Comparando com a atualidade, a diferença é que existiam muito mais candidatos (não só Messi e Cristiano Ronaldo) para conquistar esse magnifico galardão. Era muito difícil vencer, existiam 10 ou 15 possibilidades, era muito mais complicado», explicou.