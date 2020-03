Com uma larga passagem por Espanha, que inclui clubes como Celta de Vigo ou Betis, o brasileiro Iriney travou duelos com alguns dos grandes craques mundiais deste milénio.

Um desses craques é Cristiano Ronaldo, com quem o antigo médio, agora com 38 anos, protagonizou um pequeno mal-entendido, em 2011.

«Houve um jogo no Bernabéu, pelo Betis, em que o Real Madrid ganhou por 4-1. Já no final do jogo, o Cristiano Ronaldo tentou fazer um cruzamento de letra. Não conseguiu, mas eu e o capitão do Betis ficámos muito chateados, porque já estava quase no fim do jogo e não precisava de o fazer», contou, em entrevista à ESPN Brasil.

«Disse-lhe na cara: ‘Porra, que palhaçada! Está 4-1 para vocês! Porque é que não fizeste isso na primeira parte, quando estava 0-0?’. Ele tentou apaziguar. Deu-me um abraço e disse: ‘Iriney, não gostas de futebol bonito?' Eu respondi: ‘Gosto, mas então faz isso na primeira parte, com o jogo empatado. Agora é sacanagem. Está toda a gente chateada. E se alguém de ter uma porrada, como é que fica?», acrescentou.