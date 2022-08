Depois da derrota com o Atlético de Madrid, na ronda inaugural, o Getafe saiu derrotado do reduto do Girona, na segunda jornada da Liga espanhola (3-1).

Christian Stuani deu vantagem à equipa da casa ao minuto 42, e logo após o reatamento surgiu o 2-0, apontado pelo português Domingos Duarte na própria baliza.

Valentin Castellanos fez o terceiro golo do Girona, ao minuto 64, e o Getafe só conseguiu reduzir por Enes Unal, ao minuto 73.

O Getafe continua sem pontuar e ocupa a última posição da Liga espanhola, enquanto que o Girona passou a somar três pontos.

O outro jogo do dia terminou com um empate entre Elche e Almería (1-1).

Umar Sadiq deu vantagem à equipa visitante (23m), que contou com o português Samú Costa de início, e com Dyego Sousa a render depois o autor do golo (81m).

Alex Collado marcou o golo da equipa da casa (30m), que teve o português Domingos Quina nos minutos finais.