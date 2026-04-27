A luta pela manutenção continua bem acesa em Espanha. Esta segunda-feira, o Levante, de Luís Castro, empatou sem golos na visita ao Espanhol, para a 32.ª jornada da Liga espanhola.

A equipa do treinador português vinha de duas vitórias: Sevilha (2-0) e Getafe (1-0). Quebra, assim a sequência mais vitoriosa da temporada. O Espanyol, por sua vez, vinha de duas derrotas: Rayo Vallecano (1-0) e Barcelona (4-1). A formação de Barcelona não vence há 16 jogos na La Liga.

Luís Castro, recorde-se, foi recentemente bastante criticado pelo presidente do Nantes, clube que representou antes de rumar a Espanha. Esta segunda-feira, o dirigente do clube francês veio esclarecer a situação.

No que toca ao jogo, as equipas anularam-se durante os 90 minutos, resultando em um ponto para cada. Com este empate (0-0), o Espanhol sobe à 13.ª posição com 39 pontos.

O Levante, por sua vez, mantém-se em lugares de descida – está na 19.ª e penúltima posição com 33 pontos, a dois dos lugares de manutenção. Faltam, ainda, cinco jornadas por jogar.

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