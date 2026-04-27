Espanha: Luís Castro empata sem golos na visita ao Espanhol
Técnico português do Levante conquistou um ponto na luta pela manutenção
Técnico português do Levante conquistou um ponto na luta pela manutenção
A luta pela manutenção continua bem acesa em Espanha. Esta segunda-feira, o Levante, de Luís Castro, empatou sem golos na visita ao Espanhol, para a 32.ª jornada da Liga espanhola.
A equipa do treinador português vinha de duas vitórias: Sevilha (2-0) e Getafe (1-0). Quebra, assim a sequência mais vitoriosa da temporada. O Espanyol, por sua vez, vinha de duas derrotas: Rayo Vallecano (1-0) e Barcelona (4-1). A formação de Barcelona não vence há 16 jogos na La Liga.
Luís Castro, recorde-se, foi recentemente bastante criticado pelo presidente do Nantes, clube que representou antes de rumar a Espanha. Esta segunda-feira, o dirigente do clube francês veio esclarecer a situação.
No que toca ao jogo, as equipas anularam-se durante os 90 minutos, resultando em um ponto para cada. Com este empate (0-0), o Espanhol sobe à 13.ª posição com 39 pontos.
O Levante, por sua vez, mantém-se em lugares de descida – está na 19.ª e penúltima posição com 33 pontos, a dois dos lugares de manutenção. Faltam, ainda, cinco jornadas por jogar.