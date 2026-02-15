O Levante encaixou a segunda derrota consecutiva e continua com vida difícil na luta pela permanência na Liga espanhola. A equipa comandada pelo português Luís Castro perdeu em casa, no dérbi com o Valência (2-0), na 24.ª jornada.

Os visitantes, que contaram com André Almeida no banco, mas não tiveram Thierry Correia na ficha de jogo devido a lesão, adiantaram-se já na segunda parte, aos 64 minutos, com um grande golo de Largie Ramazani.

Umar Sadiq fechou as contas da partida aos 84 minutos.

Em tempo de descontos, os anfitriões ainda ficaram reduzidos a dez elementos. Kervin Arriaga viu cartão amarelo aos 90+4 minutos, bateu palmas ironicamente e o árbitro da partida exibiu de imediato novo amarelo, antes de expulsar o médio.

Com este desaire, o Levante mantém-se no 19.º e penúltimo lugar do campeonato espanhol, já a sete pontos da zona de permanência. O Valência, que vinha de três derrotas consecutivas, sobe ao 14.º posto, com 26 pontos.