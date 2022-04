Thierry Correia e Gonçalo Guedes foram titulares no empate do Sevilha com o Cádiz (0-0), em partida da 30.ª jornada da Liga espanhola.

Os dois jogadores portugueses estiveram estiveram em campo os 90 minutos numa partida em que os visitantes terminaram com dez, por expulsão de José Mari já nos descontos após falta sobre Guedes.

Apesar do tropeção diante do 17.º classificado, o Valência mantém-se firme no nono lugar da Liga espanhola com 41 pontos.

Sensivelmente à mesma hora, o Granada, com Luís Maximiano na baliza, e o Rayo Vallecano empataram a dois golos. Antes dos 20 minutos, a equipa de Madrid já vencia por 2-0 (Catena e Guardiola). mas o Granada recuperou na segunda parte. Molina reduziu para 2-1 aos 67 minutos quando o Rayo jogava em inferioridade numérica (Comesana foi expulso por acumulação de amarelos aos 51m). Aos 73 minutos, Iraola também foi expulso e deixou a equipa de Bebé (não saiu do banco) com nove.

Aos 90+4m, Milla fez o 2-2 final na conversão de um penálti.